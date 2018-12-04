Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание в Минске во время выступления представителя постпреда Украины Евгения Марчука. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает «Интерфакс».

В ОБСЕ рассказали об уходе Грызлова с заседания контактной группы

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