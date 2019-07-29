Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.

с чего всё началось

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

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