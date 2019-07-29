Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языкеРИА Новости 21:30
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено в 07:20
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено в 20:49
Происшествия
У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержания
Навального перевезли в больницу из спецприемника.
Обновлено в 17:25
Происшествия
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы
Обновлено в 14:57
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Автоспорт
Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафовать
Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
Обновлено в 12:16
Экономика
Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы
Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 14:14
Наука
Полигон для Hyperloop построят в Саудовской Аравии
Правительство Саудовской Аравии подписало соглашение с компанией Virgin Hyperloop One, контракт предусматривает строительство 35-километрового тестового тоннеля для реализации первого этапа футуристической транспортной концепции.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка
Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено в 23:00
Политика
Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России.
Обновлено в 22:39
Политика
Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ
Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ появился на портале правовой информации.
Обновлено 26 июля в 09:36
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено в 16:55
Авто
Составлен топ-5 автомобилей, которые меньше всего теряют в цене
Обновлено в 01:00
Общество
Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море
«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.
Обновлено в 22:40
Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено в 17:59
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.
Обновлено в 23:15
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Авто
Hyundai ix35 стал абсолютным бестселлером марки
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Общество
Умерла самая умная собака в мире
В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39