Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языкеРИА Новости 21:30

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
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с чего всё началось

«Мы устраняем искажения в украинском законе о языке»

Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.
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