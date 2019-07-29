Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.

с чего всё началось

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с Министерством культуры Украины работает над устранением искажений в украинском законе о государственном языке. Об этом «Известиям» заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.

В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке

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