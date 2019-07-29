Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языкеРБК вчера в 22:36
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе совместно с Министерством культуры Украины работает над устранением искажений в украинском законе о государственном языке. Об этом «Известиям» заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер.
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с чего всё началось
Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.Известиявчера в 17:01
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Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Происшествия
Задержанных у больницы, где лежит Навальный, отпустили из отделения
В Москве полицейские отпустили из ОВД «Академический» всех задержанных накануне у больницы им. Виноградова, куда накануне госпитализировали политика Алексея Навального.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Культура
В Тутаеве открылся музей колокольного дела при заводе Шувалова
Экспозиция рассказывает о колокольной истории России, развитии колокольного дела, включает любопытные и малоизвестные факты.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Эксперты назвали лучшую зубную пасту
Эксперты "Росконтроля" взяли на пробу образцы зубной пасты от семи брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".
Обновлено в 01:53
Футбол
Месси танцует с женой на Ибице. Видео
На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В Астрахани задержали экс-главу правительства и министра финансов
Как сообщал 17 июля РБК со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР Андрея Хегая, СК возбудил уголовные дела в отношении как действующего исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, так и в отношении двух бывших министров, а также одного бывшего первого замминистра и других чиновников.
Обновлено 26 июля в 04:41
Общество
В подтопленных районах Приамурья запретили продажу алкоголя
Запретить продажу алкоголя в районах Амурской области, попадающих в зону прохождения паводка, приняли решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Василия Орлова.
Обновлено вчера в 21:48
Экология
Дым от лесных пожаров над Югрой окончательно развеялся
Напомним, замеры состава атмосферы показали, что воздух в Сургуте не опасен. Тем временем пожары в Восточной Сибири продолжаются.
Обновлено вчера в 08:01
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Теннис
Теннисист Рублев поднялся на 29 позиций в рейтинге ATP
Обновлено в 02:12
Футбол
В матче РПЛ ЦСКА обыграл «Локомотив»
VAR (система видеонаблюдения) помог зафиксировать нарушение, в результате чего ЦСКА получил уникальный шанс реализовать пенальти, что и реализовал Чалов.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено 27 июля в 22:29