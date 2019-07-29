Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языкеРИА Новости вчера в 21:30

Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
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с чего всё началось

«Мы устраняем искажения в украинском законе о языке»

Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Европе языковую политику Украины назвали дискриминационной

URA.Ruвчера в 22:38

В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке

РБКвчера в 22:36

В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке

Известиявчера в 19:16

ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию

Вести.Ruвчера в 21:09

В ОБСЕ прокомментировали языковую политику на Украине

RT на русскомвчера в 20:48

В ОБСЕ заявили, что языковая политика на Украине нарушает права нацменьшинств

ТАССвчера в 20:22

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

РИА Новостивчера в 21:30
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Политика

В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты

Обновлено в 01:34
Политика

Главой чеченского города Аргун назначен родственник Кадырова

Как сообщало ИА REGNUM, Хас-Магомед Кадыров в 2017 году был назначен на пост начальника УМВД по городу Грозному.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими

«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика

Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Активность клещей в Красноярске продолжает снижаться

В Красноярске продолжает спадать активность клещей.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Наука

Ученые нашли источник «материнского инстинкта»

Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Армия и оружие

В Индию доставлены первые четыре вертолёта AH-64E Apache

Обновлено в 03:14
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Армия Ливии пошла в наступление на столицу

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операция по освобождению Триполи».
Обновлено в 03:54
Происшествия

Автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

Автобус наехал на пешеходов, два человека госпитализированы, — сообщили РИА Новости в городской ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:56
Политика

В окружении Зеленского решили реформировать СБУ

5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Неизвестный расстрелял десятки человек на фестивале еды в США

Обновлено в 00:02
Происшествия

В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок

Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

В США указали на первого покупателя российского С-500 «Прометей»

По мнению американских военных экспертов, новейшее российское оружие С-500 «Прометей» первым может купить Китай, сообщают СМИ.
Обновлено в 02:34
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Футбол

Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено

Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
Обновлено в 02:28
Экономика

«Росгеология» попросила около 292 млрд рублей на освоение Арктики

В рамках госпрограммы «Росгеология» хочет получить с 2020 по 2024 год 89,3 млрд рублей, в 2024-2035 годах — 104,6 млрд рублей и еще 98,6 млрд до 2045 года.
Обновлено в 03:43
Политика

В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота

Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.
Обновлено 26 июля в 11:36
Кино

Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса

Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своем возможном участи в ремейке "Властелина колец" на Amazon.
Обновлено в 03:28
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