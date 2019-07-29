Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языкеРИА Новости вчера в 21:30
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
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с чего всё началось
Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Главой чеченского города Аргун назначен родственник Кадырова
Как сообщало ИА REGNUM, Хас-Магомед Кадыров в 2017 году был назначен на пост начальника УМВД по городу Грозному.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Санкт-Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 кредитно-активных регионов
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области во втором квартале 2019 года взяли кредитов на 137,89 млрд рублей, что соответствует второму месту в рейтинге кредитно-активных регионов, составленном экспертами Объединенного кредитного бюро.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Активность клещей в Красноярске продолжает снижаться
В Красноярске продолжает спадать активность клещей.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Армия Ливии пошла в наступление на столицу
Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операция по освобождению Триполи».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге
Автобус наехал на пешеходов, два человека госпитализированы, — сообщили РИА Новости в городской ГИБДД.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок
Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие
В США указали на первого покупателя российского С-500 «Прометей»
По мнению американских военных экспертов, новейшее российское оружие С-500 «Прометей» первым может купить Китай, сообщают СМИ.
Обновлено в 02:34
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено
Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
Обновлено в 02:28
Экономика
«Росгеология» попросила около 292 млрд рублей на освоение Арктики
В рамках госпрограммы «Росгеология» хочет получить с 2020 по 2024 год 89,3 млрд рублей, в 2024-2035 годах — 104,6 млрд рублей и еще 98,6 млрд до 2045 года.
Обновлено в 03:43
Политика
В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота
Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group
Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.
Обновлено 26 июля в 11:36
Кино
Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса
Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своем возможном участи в ремейке "Властелина колец" на Amazon.
Обновлено в 03:28