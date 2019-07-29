Политика

В ОБСЕ раскритиковали языковую политику УкраиныКомсомольская правда 00:53

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины. По его мнению, это нарушает права нацменьшинств и добавляет элементы дискриминации.
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с чего всё началось

«Мы устраняем искажения в украинском законе о языке»

Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.
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