Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.

с чего всё началось

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер высказался в отношении языковой политики Украины. По его мнению, это нарушает права нацменьшинств и добавляет элементы дискриминации.

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