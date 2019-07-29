Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языкеГЛАС.RU 01:29
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке. Заньер предлагает поступать напротив – ввести систему стимулов и поощрений.
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с чего всё началось
Сложившаяся на Украине языковая политика нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации. Новым властям в Киеве еще предстоит решить эту проблему, в том числе необходимо учитывать роль русского языка в жизни украинского общества.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:35, Ашберн
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Транспорт
В Клину могут построить аэропорт для лоукостеров
Министерство обороны РФ выступило с предложением использовать военный аэродром Клин-5 в качестве площадки под строительство нового аэропорта для низкобюджетных перевозчиков.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В больнице сообщили о состоянии Навального
Обновлено в 04:48
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы
Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.
Обновлено в 05:14
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты
В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу, угрозы населению нет.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Авто
Audi представила новый A1 Citycarver
Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.
Обновлено в 02:06
Наука
Найдено эффективное лекарство против рака последней стадии
Ученые Института иммунотерапии рака при Онкологическом центре имени Джона Хопкинса в США сообщили об успешных испытаниях препарата ниволумаба (анти-PD-1) в борьбе против прогрессирующей и неподдающейся лечению другими методами меланомы, почечно-клеточного рака или немелкоклеточного рака легких.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется чемпионом мира из «Ювентуса»
Французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:27
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал детали трагедии
Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл детали страшной трагедии, сообщили «Вести» со ссылкой на белорусские СМИ.
Обновлено 27 июля в 14:08
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Авто
«КамАЗ» возобновил производство после двухнедельного отпуска
Обновлено в 05:04
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными уменьшился в России
Как пишет издание «Актуальные Новости», специалисты определили, что с 2000 года разница между сотрудниками низко- и высокооплачиваемых должностей сократилась с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 03:12
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области превысил критическую отметку в 700 сантиметров.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.
Обновлено в 04:30
Политика
Команда Зеленского наплевала на Конституцию, чтобы упростить себе работу
Основной закон Украины требует от правительства обеспечения социально-экономического развития в стране, а уже после этого повышения тарифов на коммунальные услуги, но не наоборот.
Обновлено в 04:05
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Происшествия
На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Происшествия
После ДТП с Косиловым девушке пришлось перенести операцию
В результате аварии различные травмы получили 22-летний водитель отечественного автомобиля и два его пассажира – мужчина и девушка 20 лет.
Обновлено в 01:07
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43