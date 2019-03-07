Политика
В ОБСЕ призвали Украину снять запрет на въезд австрийского журналистаRT на русском 09:32
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины отменить запрет на въезд в страну австрийского журналиста Кристиана Вершутца.
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На Украине за расследованием дела против журналиста Владимира Скачко будет следить ОБСЕ
Первый канал06 марта в 23:33
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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые 9 марта примут участие в мужском спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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