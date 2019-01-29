Политика

В ОБСЕ предложили новый план по ДонбассуРБК вчера в 13:57

ОБСЕ разработала новый план по достижению мира в Донбассе. Об этом спецпредставитель организации Мартин Сайдик рассказал в интервью изданию Kleine Zeitung. По его словам, в регионе необходимо провести выборы с привлечением ООН, так как ОБСЕ выполняет в Донбассе только наблюдательную функцию .
Читать в источнике

Подробнее о событии

Контактная группа продолжит усилия по мирному урегулированию в Донбассе

ТАСС16:26

В ОБСЕ предложили оккупировать Донбасс: наблюдательная миссия не справляется

Московский Комсомолец08:47

Для Донбасса приготовили новый мирный план с участием военных и полицейских ООН

URA.Ruвчера в 13:28

В ЛНР прокомментировали новый план ОБСЕ по Донбассу

RT на русскомвчера в 20:31

В ОБСЕ озвучили новый план по Донбассу

Газета.Ruвчера в 14:46

В ДНР отвергли «новый план» от ОБСЕ

Российская газетавчера в 13:44

В ЛНР прокомментировали новый план ОБСЕ по Донбассу

РИА Новости05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев

Обновлено в 12:42
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Авто

На тизере показали новый Renault Clio

Производитель решил не дожидаться дебюта и опубликовал видеотизер, где показал рестайлинг 2019 модельного года.
Обновлено 26 января в 13:16
Авто

Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин

Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Обновлено в 09:36
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Общество

Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Политика

Британский парламент проголосовал против Brexit без соглашения

Британские депутаты вечером 29 января голосовали по целой серии поправок, касающихся параметров выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 16:16
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Напомним, учитель школы №58 в Улан-Удэ заставил двух учеников седьмого класса сидеть в противогазах за то, что они опоздали на урок.
Обновлено в 12:32
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено в 03:39
Авто

В Россию скоро приедет пикап JAC T6

Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено вчера в 08:29
Авто

Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор

Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.
Обновлено в 03:10
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:28
Энергетика

Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа

Французская нефтегазодобывающая компания Total обнаружила у берегов Великобритании в Северном море крупное месторождение природного газа.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В деле о гибели группы Дятлова появился новый поворот

Группа из девяти туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла в феврале 1959 года на Северном Урале возле перевала, который впоследствии назвали именем Дятлова.
Обновлено в 13:25
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

Обновлено в 06:49
Политика

СМИ рассказали о неформальной беседе Путина и Трампа на G20

Обновлено в 15:28
Политика

Православная церковь в Америке не признает украинскую ПЦУ

Синод Православной церкви в Америке подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и, соответственно, отказался признавать новообразованную структуру - т.н. Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 16:30
Футбол

Головин забил свой первый мяч за «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый мяч в составе футбольного клуба «Монако».
Обновлено в 15:44
Происшествия

Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч Премьер

Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:0 и стал обладателем Фонбет Кубка Матч Премьер.
Обновлено в 13:49
Наука

Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка

Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено в 14:47
Игры

Capcom продала более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2

Обновлено в 13:18
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных сотрудников

Согласно действующему законодательству, все офисные работники, которые проводят за компьютером более половины рабочего времени, должны раз в два года проверяться у невролога и офтальмолога.
Обновлено в 03:20
ещё по теме
Главное