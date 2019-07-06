Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуРИА Новости 10:20
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.
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Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Обновлено в 09:46
Футбол
Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Интер" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 00:45
Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика
На Украину впервые доставлена партия нефти из США
Обновлено в 12:43
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Хулиган распылил газ по периметру здания прокуратуры Петербурга
Неизвестный распылил газ по периметру здания прокуратуры в Адмиралтейском районе Петербурга.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Происшествия
Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована
Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
Обновлено в 12:29
Политика
Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Авто
Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России
Экспертами уже озвучена приблизительная дата, когда этот внедорожник появится в России.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину
Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:30
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Характеристики смартфона Sony Xperia 20: Snapdragon 710 и сдвоенная камера с датчиками разрешением 12 Мп
Разрешение фронтальной камеры не сообщается, разрешение двух датчиков основной камеры – 12 Мп.
Обновлено в 08:43
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен
Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46