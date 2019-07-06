Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

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