Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуРИА Новости вчера в 10:20

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.
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В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ вмешательством в дела России

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«Несуразные требования»: в Крыму оценили принятую ОБСЕ украинскую резолюцию

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В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ

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В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ о «деоккупации» вмешательством в дела России

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В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ

RT на русскомвчера в 12:11

Комитет ПА ОБСЕ призвал к защите всех журналистов, включая активистов и блогеров

ТАССвчера в 11:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:58, Вашингтон
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В немецком Франкфурте из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Обновлено в 08:28
Происшествия

Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Авто

BMW презентовал юбилейный R nineT

В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика

В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Футбол

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика

Грузия надеется на продолжение торговли с Россией

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Автоспорт

Экипаж Шибалова финишировал вторым на стартовом этапе «Шелкового пути»

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова стал вторым на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь-2019" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:39
Политика

«Это кокаин»: нарколог оценил гримасы Зеленского во время совещания

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев оценил гримасы президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.
Обновлено в 07:14
Футбол

Погба включен в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба включен в список игроков для участия в предсезонном турне.
Обновлено в 07:56
Политика

Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию

США следует задуматься о собственных санкциях вместо «менторских поручений» по поводу ситуации с прекращением авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

В Москве на Рублевском шоссе столкнулись две иномарки

Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Петербурге загорелся детский сад

В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян

В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
ЖКХ

Почти 70 домов Красногорска лишились горячей воды из-за долгов

С 4 июля прекращена подача газа к котельной Павшино в микрорайоне Павшинская пойма, без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, обслуживаемых этой частной котельной, говорится в сообщении администрации муниципалитета в Instagram.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
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