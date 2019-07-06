Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуРИА Новости вчера в 10:20
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.
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Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Авто
BMW презентовал юбилейный R nineT
В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Футбол
В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука
Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Политика
Грузия надеется на продолжение торговли с Россией
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на встрече с фермерами в субботу выразил надежду на прагматичный подход со стороны России к торговым отношениям с Грузией.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»
"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Автоспорт
Экипаж Шибалова финишировал вторым на стартовом этапе «Шелкового пути»
Экипаж "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова стал вторым на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь-2019" в зачете грузовиков.
Обновлено в 02:39
Политика
«Это кокаин»: нарколог оценил гримасы Зеленского во время совещания
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев оценил гримасы президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.
Обновлено в 07:14
Футбол
Погба включен в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба включен в список игроков для участия в предсезонном турне.
Обновлено в 07:56
Политика
Россия ответила на критику США о запрете полетов в Грузию
США следует задуматься о собственных санкциях вместо «менторских поручений» по поводу ситуации с прекращением авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Москве на Рублевском шоссе столкнулись две иномарки
Три человека, по предварительным данным, пострадали при столкновении двух автомобилей на Рублевском шоссе, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 08:45
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Петербурге загорелся детский сад
В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
ЖКХ
Почти 70 домов Красногорска лишились горячей воды из-за долгов
С 4 июля прекращена подача газа к котельной Павшино в микрорайоне Павшинская пойма, без горячей воды остались 68 многоквартирных домов, обслуживаемых этой частной котельной, говорится в сообщении администрации муниципалитета в Instagram.
Обновлено в 02:51