Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуРИА Новости 10:20

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook
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