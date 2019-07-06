Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по КрымуРИА Новости 10:20
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автором документа стал украинский депутат Артур Герасимов.
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с чего всё началось
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.Lenta.ru14:34
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