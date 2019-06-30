Энергетика
В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкерыКомсомольская правда вчера в 18:13
Атаки на нефтяные танкеры на заседаниях ОПЕК обсуждаться не будут, заявил журналистам в воскресенье министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.
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с чего всё началось
Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.ТАССвчера в 14:42
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Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти
Телеканал 360°вчера в 16:14
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Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой
Обновлено в 08:07
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Силы Хафтара анонсировали начало авиаударов по Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, нанесет мощные авиаудары по столице Ливии, городу Триполи, который контролируют силы правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
Обновлено в 07:46
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Рособрнадзор: резервный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме
"Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, проходившие с 17 июня по 1 июля, завершились в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 07:14
Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Политика
Партия «Голос» Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
За политическую партию музыканта готовы проголосовать 8,3% опрошенных украинцев, за "Европейскую солидарность" экс-президента - 8,2% Политическая партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" поднялась в рейтинге на четвертое место, сместив с этой позиции "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:44
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Политика
Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму
Итоги работы по определению ущерба, который был нанесён Крыму «за годы украинской аннексии» обязательно будут представлены мировой общественности, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
Обновлено в 08:23
Кино
Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
Источник THR сообщают, что стриминговый сервис потратил на покупку прав на экранизацию рекордную сумму денег, поэтому эта экранизация может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга
Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:32
Авто
Skoda выпустила 12-миллионную коробку передач
Компания Skoda Auto объявила о выпуске 12-миллионной коробки передач для автомобилей концерна Volkswagen Group.
Обновлено в 04:39
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro Moschino Edition поступит в продажу 2 июля
В прошлом месяце в Лондоне был представлен новый флагманский смартфон Honor 20 Pro, который позднее поступил в продажу на территории Китая.
Обновлено в 05:06
Политика
Макрон констатировал провал саммита ЕС
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Общество
В Барселоне провели перепись крыс в канализации
Обновлено в 06:54
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
ЖКХ
С 1 июля волгоградцам придется больше платить за коммуналку
Специалисты института проблем естественных монополий подсчитали, что фактический рост платы превысит определённый предел на услуги ЖКХ в 10 из 15 городов-миллионников.
Обновлено в 02:33
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено в 08:12
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:20