В ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+Газета.Ru вчера в 16:28

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.

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Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи выступил за пролонгацию договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти,передает РИА "Новости".

В ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+

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