Энергетика
В ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+Газета.Ru вчера в 16:28
Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи выступил за пролонгацию договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти,передает РИА "Новости".
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Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.ТАССвчера в 14:42
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Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти
Телеканал 360°вчера в 16:14
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По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
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