Энергетика

В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкерыКомсомольская правда вчера в 18:13

Атаки на нефтяные танкеры на заседаниях ОПЕК обсуждаться не будут, заявил журналистам в воскресенье министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.
Читать в источнике
с чего всё началось

В ОАЭ не ожидают трудностей на переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.
ТАССвчера в 14:42

Подробнее о событии

Министр энергетики ОАЭ: ОПЕК не будет обсуждать на заседаниях атаки на нефтяные танкеры

ТАССвчера в 15:31

В ОАЭ выступили за пролонгацию договоренности ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 16:28

Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти

Телеканал 360°вчера в 16:14

В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 20:56

Министр энергетики ОАЭ высказался о предстоящих переговорах ОПЕК+

News.ruвчера в 15:11

Министр энергетики ОАЭ выступил за продление сделки ОПЕК+

РИА Новостивчера в 15:08

Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена

Интерфаксвчера в 14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Вашингтон
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С июля размер пособий составит 10 тысяч рублей.
Обновлено в 01:02
Космос

На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура

На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации

Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019

Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область

Обновлено в 01:20
Общество

Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России

Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Транспорт

Участок федеральной трассы Р255 в тонущем Приангарье всё ещё закрыт

В терпящей бедствия от наводнения Иркутской области ещё не открыли участок автомобильной дороги Р255 «Сибирь» (с 1490 по 1497 км). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ Упрадор «Прибайкалье», в настоящее время дорожники помогают регулировать движение, устанавливают необходимые дорожные знаки и информируют водителей о временных ограничениях движения в Тулунском районе.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол

Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»

Обновлено вчера в 13:13
Общество

Концерт Шнура в Екатеринбурге обойдется госказне в 3 миллиона

Обеспечение безопасности на концерте группы "Ленинград" в Екатеринбурге обойдется в 3 миллиона 50 тысяч рублей.
Обновлено в 01:18
Игры

Для The Elder Scrolls 5: Skyrim выпущен мод, улучшающий подводный мир

Обновлено в 01:28
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск

Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Парад трамваев организуют в День московского транспорта

Обновлено в 00:26
Общество

В Японии запретили курение в общественных местах

Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Чемпион мира Беллетти обучил Бузову финтам на «Камп Ноу»

Сегодня девушку обучил финтам бывший защитник каталонцев Жулиано Беллетти, показавший ей, как правильно переступать через мяч.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике

США намерены заявить о своих интересах в Арктике и готовятся разработать стратегию, а также построить порт в регионе для противодействия России, пишет Heise.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе

Обновлено вчера в 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное