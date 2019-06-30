Энергетика
В ОПЕК отказались обсуждать атаки на нефтяные танкерыКомсомольская правда вчера в 18:13
Атаки на нефтяные танкеры на заседаниях ОПЕК обсуждаться не будут, заявил журналистам в воскресенье министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.
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с чего всё началось
Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает трудностей на предстоящих в понедельник переговорах ОПЕК о продлении сделки по сокращению добычи на ближайшие месяцы.ТАССвчера в 14:42
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Министры стран ОПЕК+ высказались за продление сделки о сокращении добычи нефти
Телеканал 360°вчера в 16:14
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Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С июля размер пособий составит 10 тысяч рублей.
Обновлено в 01:02
Космос
На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура
На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область
Обновлено в 01:20
Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 01:28
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Транспорт
Участок федеральной трассы Р255 в тонущем Приангарье всё ещё закрыт
В терпящей бедствия от наводнения Иркутской области ещё не открыли участок автомобильной дороги Р255 «Сибирь» (с 1490 по 1497 км). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ Упрадор «Прибайкалье», в настоящее время дорожники помогают регулировать движение, устанавливают необходимые дорожные знаки и информируют водителей о временных ограничениях движения в Тулунском районе.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Концерт Шнура в Екатеринбурге обойдется госказне в 3 миллиона
Обеспечение безопасности на концерте группы "Ленинград" в Екатеринбурге обойдется в 3 миллиона 50 тысяч рублей.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено 29 июня в 22:59
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
Обновлено вчера в 19:01
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса
Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Парад трамваев организуют в День московского транспорта
Обновлено в 00:26
Общество
В Японии запретили курение в общественных местах
Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
Чемпион мира Беллетти обучил Бузову финтам на «Камп Ноу»
Сегодня девушку обучил финтам бывший защитник каталонцев Жулиано Беллетти, показавший ей, как правильно переступать через мяч.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике
США намерены заявить о своих интересах в Арктике и готовятся разработать стратегию, а также построить порт в регионе для противодействия России, пишет Heise.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе
Обновлено вчера в 22:16