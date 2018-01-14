В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерахИзвестия 10:21

Представители Обединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опровергли появившиеся в СМИ сообщения о серии взрывов в порту эмирата Фуджейра в воскресенье, 12 мая.

В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах

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