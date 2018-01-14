Происшествия
В ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерахИзвестия 10:21
Представители Обединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опровергли появившиеся в СМИ сообщения о серии взрывов в порту эмирата Фуджейра в воскресенье, 12 мая.
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Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Хоккей
Францоуз: не сказал бы, что матч Чехии с Россией — это война
Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира с командой России.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала всех троих сыновей в честь Дня матери
Яна Рудковская впервые за год показала всех троих сыновей в честь Дня матери.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане
Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Обновлено в 08:17
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Футбол
Герой победного кадра на конкурсе имени Стенина прибыл в Москву
Герой снимка "Желание жить", завоевавшего золото на Международном конкурсе имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим Пригласить "мальчика с фотографии" в Москву предложила в ноябре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на церемонии награждения лауреатов конкурса имени Андрея Стенина.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Болельщики «Спартака» почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево
Болельщики «Спартака» на матче 28-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой» почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 09:43
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Общество
Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Движение машин на вылетных магистралях в сторону центра Москвы осложнилось, пробки могут сохраниться до 21:00 мск, сообщил в воскресенье столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 07:29
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Экономика
Заявка Кировской области по программе переселения одобрена
Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Обновлено в 02:01
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с отпуска.
Обновлено вчера в 13:23