В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерахРИА Новости 06:22

В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

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