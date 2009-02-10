Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерахРИА Новости 06:22

В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Власти Фуджейры опровергли информацию о взрывах в порту

РБК07:27

Сильные взрывы произошли в порту города Фуджейра в ОАЭ

Интерфакс05:43

Власти в ОАЭ призвали не верить сообщениям о взрывах танкеров в порту

Газета.Ru07:21

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

РИА Новости06:22

Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли информацию о взрывах в порту

ТАСС05:54

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

RT на русском05:52

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают сообщения о взрывах в порту Фуджейра

Эхо Москвы06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке

Как выяснилось, школьник пытался спуститься по веревке из окна 5-го этажа и сорвался на высоте 4-го.
Обновлено в 03:07
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика

Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов

В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Экономика

Заявка Кировской области по программе переселения одобрена

Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Обновлено в 02:01
Наука

Ледники вершины Монблан хранят выбросы тяжелых металлов Древнего Рима

Обновлено в 06:30
Происшествия

Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте

Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Общество

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ

Обновлено в 09:03
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море

Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Обновлено в 04:59
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

Обновлено в 04:16
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика

Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве

Владимир Путин сообщил, что не удивлен стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено 10 мая в 14:11
Здоровье

Вологжанам расскажут о лечении сосудов и опасных родинках

В среду, 15 мая, вологжане смогут задать вопросы по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте заведующему терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Михаилу Самойлову.
Обновлено в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное