Происшествия
В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерахРИА Новости 06:22
В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
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Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке
Как выяснилось, школьник пытался спуститься по веревке из окна 5-го этажа и сорвался на высоте 4-го.
Обновлено в 03:07
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Нетаньяху сообщил о выделении места для поселения в честь Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о выделении места на Голанских высотах для строительства поселения в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:05
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов
В Татарстане тепловоз и пять порожних вагонов сошли с рельсов при отправлении состава с железнодорожной станции Бугульма.
Обновлено в 08:36
Экономика
Заявка Кировской области по программе переселения одобрена
Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрила заявку Кировской области на финансирование первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя в общественном месте
Полицейские задержали в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 09:03
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади
В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Химки» переиграли «Тамбов» в матче ФНЛ
Обновлено в 09:03
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
Обновлено в 04:16
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика
Путин отметил стойкость участников «Бессмертного полка» в Москве
Владимир Путин сообщил, что не удивлен стойкости участников акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы под проливным дождем.
Обновлено 10 мая в 14:11
Здоровье
Вологжанам расскажут о лечении сосудов и опасных родинках
В среду, 15 мая, вологжане смогут задать вопросы по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте заведующему терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн Михаилу Самойлову.
Обновлено в 04:46