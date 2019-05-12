Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе ФуджейрыРИА Новости 12:28

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.
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Неизвестные напали на корабли в ОАЭ

Газета.Ru12:45

На суда ОАЭ напали диверсанты

Вести.Ru13:27

МИД ОАЭ заявил о «вредительских актах» после сообщений о взрывах в порту Фуджейры

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МИД ОАЭ сообщил, что четыре коммерческих судна подверглись диверсии в водах страны

ТАСС13:00

Четыре коммерческих судна ОАЭ подверглись диверсии рядом с территориальными водами Эмиратов

Эхо Москвы13:30

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

РИА Новости12:28

В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры

RT на русском11:58
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Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

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ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
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Футбол

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"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
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Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
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«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Обновлено в 06:13
Политика

Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 08:11
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Автоспорт

Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»

Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
Обновлено в 11:51
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает новую функцию для редактирования фотографий

Обновлено в 06:19
Политика

Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.
Обновлено вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено вчера в 13:58
Футбол

Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
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Зенит — ЦСКА 3:1

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Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа».
Обновлено в 13:00
Футбол

Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".
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Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
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