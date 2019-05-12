В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе ФуджейрыРИА Новости 12:28

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", - цитирует госагентство WAM заявление МИД страны.

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

Хоккей Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Политика Адвокат Трампа не поехал на Украину встречаться с врагами США Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен врагами президента США, заявил личный адвокат Дональда Трампа 11 мая в интервью телеканалу Fox News.

Происшествия Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".

Футбол Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.

Автоспорт Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки» Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.

Экономика Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.

Хоккей Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Политика Лукашенко рассказал об убытках Белоруссии из-за загрязненной нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об убытках страны из-за постановленной по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти.

Футбол Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.

Автоспорт Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Футбол «Лилль» обыграл «Бордо» благодаря голу Реми В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» обыграл «Бордо» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа».

Футбол Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".