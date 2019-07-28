Происшествия

В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человекТАСС 01:27

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк). Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
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По данным
 источников New York Post в правоохранительных органах, нападавший начал стрелять на уличной благотворительной вечеринке, которую устроили в зоне отдыха.
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