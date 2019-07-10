Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и ВексельбергуКоммерсантъ вчера в 17:41
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
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