Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Политика Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.

Политика Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать 16-летнюю девушку в рабство В Москве задержан уроженец Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство.

Общество Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка Нетипичное пищевое поведение является серьезным поводом для того, чтобы обследовать ребенка на аутизм, передает Medicalxpress со ссылкой на американских исследователей из Университета штата Пенсильвания.

Общество Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Происшествия Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.

Гаджеты Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.

Общество Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Общество Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.

Авто Стартовали продажи нового кроссовера Honda XR-V Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.

Футбол Лэмпард: «„Челси“ работает на пределе» Физика была нашей проблемой, мы много над этим работаем, работаем на пределе.

Происшествия Газовый баллон взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов.

Политика Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием» Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

Здоровье Названа безвредная для здоровья доза шоколада Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.