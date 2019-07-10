Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и ВексельбергуКоммерсантъ вчера в 17:41
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика
Болтон встретился в Вашингтоне с главой СНБО Украины
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и обсудил поддержку Вашингтоном реформ и "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Экономика
Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы
Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:19
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»
Обновлено в 00:53
Космос
Первая женщина-астронавт Италии стала прототипом Барби
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
В России начали разработку оборудования для сетей 5G
Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начинает разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Алексей Бочаров.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур: «Не понимала всей опасности для здоровья»
33-летняя дочь Владимира Винокура поделилась воспоминаниями о студенчестве. Балерина рассказала о препятствиях, стоящих на ее пути к мечте.
Обновлено в 02:00
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Транспорт
Сбой произошел на синей ветке метро Москвы
На Филевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов, передает "Москва 24".
Обновлено в 02:07
Финансы
Индекс биржи Nasdaq установил исторический рекорд
В среду, 10 июля, технологический индекс Nasdaq Composite к моменту закрытия вырос до 8202 пунктов, что стало максимальным показателем за всю историю существования индикатора.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57