Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и ВексельбергуКоммерсантъ вчера в 17:41
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества
В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено вчера в 03:58
Футбол
Де Йонг: «Хотел поиграть в „Арсенале“»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в интервью Voetbal International признался, что ранее хотел выступать за лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 14:20
Энергетика
СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%
Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено вчера в 17:20
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина считает, что нельзя бояться возраста
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
Новейший авианосец ВМС Британии снова дал течь
В 2015 году в Лондоне была утверждена стратегия по обороне и безопасности, которая гласит о том, что в состав Военно-морских сил Британии должны входить два новых авианосца Queen Elizabeth, которые могут нести самые современные вооружения, а также по пятьдесят самолетов F-35.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области
Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:33
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова
На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Авто
В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты
Названы предварительные цены на iPhone следующего поколения
Авторитетный инсайдер опубликовал в Сети предварительные цены на iPhone следующего поколения, но они больше будут действительны для китайского рынка.
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье
Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день
Эксперты рассказали корреспонденту РИА «Новости», сколько шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено 09 июля в 04:22
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 12:34
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40