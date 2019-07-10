Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и ВексельбергуКоммерсантъ вчера в 17:41
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
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Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократили
Сокращение в сутки уже составило 602,7 тыс. баррелей нефти. В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел
Автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко, попал под обстрел в зоне боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:26
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Три человека погибли в аварии в Новосибирской области
Люди, находившиеся в иномарке, получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Наука
В Греции найдены древнейшие в Европе человеческие останки
В Греции обнаружили древнейшие в Европе останки человека.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Наташа Королёва полностью разделась, чтобы поддержать Лободу
Российская певица Наташа Королёва решила вмешаться в скандал, разгоревшийся вокруг откровенной фотографии коллеги по сцене Светланы Лободы, и тоже опубликовала снимок без одежды.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с мужем Игорем Бухаровым
Лариса Гузеева решила пресечь появившиеся слухи о разводе с мужем.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Буря на Урале: сотни людей остались без света
В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Ожидаемая продолжительность жизни в США снижается три года подряд
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США снижается уже три года подряд, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Космос
Эволюция экзопланет: астрономы расширяют космическую шпаргалку
Ученые смоделировали спектры земных экзопланет с различными поверхностными организмами, использующими хлорофилл.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58