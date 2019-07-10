Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и ВексельбергуКоммерсантъ вчера в 17:41

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
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Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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