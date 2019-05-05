Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»РИА Новости вчера в 17:17
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек. В сам День Победы 9 мая Нью-Йорк облетит 33-метровая георгиевская лента.
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Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Единоборства
Серроне вызвал на бой Макгрегора
Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Онкобольной из Тобольска предложил отдать свое сердце жителю Владикавказа
У Виктора, жителя Тобольска, парализована нога после инсульта, а недавно врачи обнаружили еще и опухоль мозга.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Стасу Михайлову подарили банкет в Кремле
Все торжество происходило в Кремле. По словам Стаса Михайлова, такой подарок ему сделала жена.
Обновлено в 02:02
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Общество
Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
Воздух в Москве прогреется в воскресенье до плюс 23 градусов, синоптики предупреждают о грозе с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Трамп заявил о продуктивности телефонного разговора с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным очень продуктивным.
Обновлено 03 мая в 13:27
Футбол
Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России
Обновлено вчера в 16:27
Единоборства
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина
Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.
Обновлено 03 мая в 07:34
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Культура
Названа истинная причина победы дочери Алсу в детском «Голосе»
Напомним, что скандал разгорелся после победы дочери Алсу в финале детской версии главного вокального проекта страны.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Единоборства
Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде
Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Политика
В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.
Обновлено вчера в 22:54
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти 9 млн граждан России старше 15 лет — чуть меньше 6% — ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый видеорегистратор с ночной съёмкой
Китайский бренд Xiaomi официально представила новую модель автомобильного видеорегистратора, особенностью которого стал новый ночной режим.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае
Обновлено в 01:41
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30