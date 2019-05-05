Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-ЙоркеRT на русском 03:20
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке. Как сообщает ТАСС, акция собрала рекордное за это время число участников — свыше 2 тыс.
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Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено 03 мая в 15:45
Армия и оружие
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Общество
Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона
Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев
32-летняя Ольга Бузова выбрала своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Обновлено в 04:08
Единоборства
Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Челябинской области поезд сбил женщину
Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Открыв мотосезон, байкеры осквернили древние камни Шарташа
Посетители лесопарка сняли на видео, как двое любителей экстрима на мотоциклах гоняют по Шарташским мегалитам — уникальному природному памятнику, используя древние камни как препятствия и спортивные снаряды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Культура
Андрей Разин готовится к судебным тяжбам с Сергеем Шнуровым
Во время беседы с журналистами Разин вспомнил, как Лужков запретил Шнурову выступать в городе, упомянув о регионах, где могут принимать группу.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Обновлено в 04:00
Футбол
В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина
Обновлено в 04:18
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено вчера в 02:57
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29