Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергииRT на русском 02:57
Обесточенными оказались сразу несколько районов крупнейшего города США, преимущественно в центре — на Манхэттене. В компании Con Edison, которая занимается энергоснабжением Нью-Йорка, сообщили, что специалистам удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям.
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