Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергииRT на русском 02:57
Обесточенными оказались сразу несколько районов крупнейшего города США, преимущественно в центре — на Манхэттене. В компании Con Edison, которая занимается энергоснабжением Нью-Йорка, сообщили, что специалистам удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям.
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Microsoft начнёт удалять заброшенные аккаунты
С 30 августа Microsoft вводит новые правила для неактивных аккаунтов.
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Здоровье
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Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.
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Спорт
Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
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