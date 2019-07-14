с чего всё началось

Обесточенными оказались сразу несколько районов крупнейшего города США, преимущественно в центре — на Манхэттене. В компании Con Edison, которая занимается энергоснабжением Нью-Йорка, сообщили, что специалистам удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям.

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Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

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Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Общество Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.

Политика Зеленский искупался с украинцами в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Шоу-бизнес Названа дата первого концерта Николая Носкова после инсульта Поклонники артиста восторженно встретили эту новость. Напомним, что певец Николай Носков некоторое время назад перенес инсульт.

Политика СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США 7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.

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