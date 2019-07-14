Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергииRT на русском 02:57

Обесточенными оказались сразу несколько районов крупнейшего города США, преимущественно в центре — на Манхэттене. В компании Con Edison, которая занимается энергоснабжением Нью-Йорка, сообщили, что специалистам удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сообщал
 NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного городского чиновника, отключение электричества произошло из-за пожара на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.
РБК01:11

Подробнее о событии

Мэр Нью-Йорка сообщил о полном восстановлении подачи электроэнергии

РБК01:11

Губернатор Нью-Йорка назвал «опасной» ситуацию с блэкаутом

RT на русском02:59

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

РИА Новостивчера в 22:36

В Нью-Йорке полностью восстановили подачу энергии

Эхо Москвы03:00

В Нью-Йорке полностью восстановили подачу электроэнергии после блэкаута

ТАСС00:38

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 июля

Интерфакс01:30

В Нью-Йорке восстановили электроснабжение после серьезной аварии

Коммерсантъ00:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Здоровье

Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе

Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.
Обновлено в 00:05
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в первом матче сезона

Обновлено вчера в 16:42
Политика

Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Общество

Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому

По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.
Обновлено вчера в 20:42
Авто

Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Общество

Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений

Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
Обновлено в 03:48
Футбол

Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»

Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Названа дата первого концерта Николая Носкова после инсульта

Поклонники артиста восторженно встретили эту новость. Напомним, что певец Николай Носков некоторое время назад перенес инсульт.
Обновлено в 03:46
Политика

СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США

7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Технологии

Microsoft начнёт удалять заброшенные аккаунты

С 30 августа Microsoft вводит новые правила для неактивных аккаунтов.
Обновлено в 04:27
Спорт

Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство

Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено вчера в 04:31
Путешествия

Федор Конюхов анонсировал кругосветки на яхте-гиганте

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте.
Обновлено в 03:54
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

На Волге столкнулись теплоход и яхта

Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Футбол

«Зенит» сыграет с «Тамбовом» в форме лазурного цвета

Обновлено в 04:48
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Общество

Власти озаботились цифровой гигиеной россиян

Правительство запустит программу по цифровой гигиене, которая позволит поднять уровень грамотности российских пользователей.
Обновлено в 04:38
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

В ходе визита Зеленский провел совещание на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» в Херсонской области.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Кино

Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник

Обновлено в 02:21
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Политика

Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 03:57
Спорт

Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное