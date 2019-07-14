Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановленаИзвестия 02:16
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Общество
Двух слонов выгуливали в Якутске
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено вчера в 13:40
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Жители России не экономят на мороженом даже при падении уровня доходов
Жители России не экономят на мороженом даже при падении уровня доходов и общей тенденции к экономии.
Обновлено вчера в 00:45
Спорт
Объявлена музыка к короткой программе Загитовой
Хореограф Даниил Глейхенгауз поделился с подписчиками в инстаграме названием композиции для короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Кино
Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»
В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400
Обновлено в 03:01
Здоровье
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Авто
Определен топ-3 лучших дизельных кроссоверов
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Виктор Литвинов: «Я стал неинтересен Тане»
Обновлено в 03:00
Культура
Дженнифер Лопес подарила американской футболистке откровенный танец
49-летняя Дженнифер Лопес во время своего концерта исполнила чувственный танец перед футболисткой сборной США Карли Ллойд.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
В ближайшие десятилетия населению Земли придется серьезно пересмотреть свои подходы к питанию: резко сократить потребление сахара, молока и мяса в пользу пищи растительного происхождения.
Обновлено вчера в 17:04
Спорт
Волейбол. Российская команда вышла в финал Лиги наций
Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. В прошлом году россияне в итоге стали победителями Лиги наций.
Обновлено в 01:00
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Авто
Aston Martin вывел на трассу свой гиперкар Valkyrie
Гиперкар на сегодняшний день является одним из самых ожидаемых, концепт был показан еще два года назад, Valkyrie заявили, как самое быстрое авто для дорог общего пользования.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Кино
Вин Дизель представил «семью» фильма «Форсаж 9»
Обновлено вчера в 15:30
Спорт
FINA не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов
Международная федерация плавания (FINA) не ведет допинговых расследований в отношении российских спортсменов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 02:50
Политика
Немецкий врач рассказал о болезни Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30