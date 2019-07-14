Массовое отключение электричества произошло в центре Нью-Йорка. Без света остаются порядка 44,5 тыс. человек, сообщает NBC. По его данным, из-за отключений произошли сбои в работе метрополитена.

Около 45 тыс. человек остались без электричества в Нью-Йорке

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