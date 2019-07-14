Происшествия
Около 45 тыс. человек остались без электричества в Нью-ЙоркеИзвестия вчера в 21:30
Массовое отключение электричества произошло в центре Нью-Йорка. Без света остаются порядка 44,5 тыс. человек, сообщает NBC. По его данным, из-за отключений произошли сбои в работе метрополитена.
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Политика
Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
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Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Умерла писательница и бард Елена Касьян
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Актер Александр Петров выразил надежду, что фильм "Текст" Клима Шипенко по одноименному бестселлеру Дмитрия Глуховского, в котором Петров играет главную роль, будет выдвинут от России на "Оскар".
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Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
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Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
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Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
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Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука
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