Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергииРИА Новости 22:36

Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
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Более 50 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света

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Блэкаут в Нью-Йорке затронул 42 тыс. человек и повлиял на работу метро

РБК20:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
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Происшествия

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В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
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Происшествия

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Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Обновлено в 21:58
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
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Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Шахтерский город на Урале увековечит память президента США

С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».
Обновлено в 03:39
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Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено в 21:48
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в США

Сотрудник полиции застрелил 17-летнюю девушку, которая угрожала ненастоящим пистолетом.
Обновлено в 23:04
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«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде

Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвернулась от обрюзгшего Мэттью Перри

Дженнифер Энистон, как выяснилось, бросила Мэттью Перри один на один с его проблемами.
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Авто

Nissan показал первый тизер нового кросса Juke

Судя по тизеру, новый Juke сохранит «двухэтажную» светотехнику – с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также с круглыми фарами головного света в бампере снизу.
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Политика

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400

Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
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«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Обновлено в 10:41
Футбол

Президент футбольной ассоциации Сенегала считает, что Мане может играть в «Реале»

Президент футбольной ассоциации Сенегала Саэ Сек заявил, что нападающий сборной страны Садио Мане может перейти в "Реал".
Обновлено в 23:01
Космос

Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса

Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
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Наука

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Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
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Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
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Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Политика

Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

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Наука

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Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
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