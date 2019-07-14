Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричестваКоммерсантъ 20:56
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика
Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Технологии
Интернет-порно загрязняет природу не меньше целой европейской страны
Оказалось, что не меньше, чем от деятельности целой европейской страны — Бельгии. А на общемировом уровне это 1% от всех выбросов.
Обновлено в 10:37
Общество
Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров
Обновлено в 07:19
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Политика
Покупку С-400 окрестили «точкой невозврата» для Турции
Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата».
Обновлено в 20:48
Гаджеты
Xiaomi просит пользователей вернуть сломанные Pocophone F1
Обновлено в 16:53
Путешествия
Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы
Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Политика
Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Наука
Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли
Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Обновлено 11 июля в 20:15
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:00
Финансы
Амман: темпы роста госдолга Иордании сократились на 20%
Министр планирования и международного сотрудничества и государственный министр по экономическим вопросам Иордании Мухаммед Аль-Иссисс заявил об улучшении экономического положения Королевства, отметив, что правительству страны удалось сократить темпы роста государственного долга с 23% в 2012 году до 3,8% в 2018 году.
Обновлено в 05:52
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Страшный бой: 48 бойцов Московского погранотряда сдержали яростные атаки сотен боевиков
Указом президента России № 1050 от 19 июля 1993 года за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя России: рядовой Сергей Борин (посмертно); сержант Сергей Евланов; сержант Владимир Елизаров (посмертно); лейтенант Андрей Мерзликин; сержант Сергей Сущенко (посмертно); рядовой Игорь Филькин (посмертно).
Обновлено в 21:27
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено в 10:54
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27