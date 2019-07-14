Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричестваКоммерсантъ 20:56

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.
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В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

Коммерсантъ20:56

Отключение электричества затронуло более 40 тысяч жителей Нью-Йорка

ТАСС20:28

Десятки тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Интерфакс20:31

Манхэттен в Нью-Йорке оказался частично обесточен

Эхо Москвы20:18

Около 20 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

РИА Новости20:01

В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии

RT на русском19:58

Блэкаут в Нью-Йорке затронул 42 тыс. человек и повлиял на работу метро

РБК20:34
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
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Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Технологии

Интернет-порно загрязняет природу не меньше целой европейской страны

Оказалось, что не меньше, чем от деятельности целой европейской страны — Бельгии. А на общемировом уровне это 1% от всех выбросов.
Обновлено в 10:37
Общество

Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров

Обновлено в 07:19
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Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Политика

Покупку С-400 окрестили «точкой невозврата» для Турции

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата».
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Xiaomi просит пользователей вернуть сломанные Pocophone F1

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Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Политика

Зеленский назначил нового главу Херсонской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Херсонской области нового главу областной администрации Юрия Гусева.
Обновлено в 09:51
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Наука

Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли

Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.
Обновлено 11 июля в 20:15
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
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Экономика

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:00
Финансы

Амман: темпы роста госдолга Иордании сократились на 20%

Министр планирования и международного сотрудничества и государственный министр по экономическим вопросам Иордании Мухаммед Аль-Иссисс заявил об улучшении экономического положения Королевства, отметив, что правительству страны удалось сократить темпы роста государственного долга с 23% в 2012 году до 3,8% в 2018 году.
Обновлено в 05:52
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Страшный бой: 48 бойцов Московского погранотряда сдержали яростные атаки сотен боевиков

Указом президента России № 1050 от 19 июля 1993 года за мужество и героизм в бою на 12-й заставе шесть пограничников были удостоены звания Героя России: рядовой Сергей Борин (посмертно); сержант Сергей Евланов; сержант Владимир Елизаров (посмертно); лейтенант Андрей Мерзликин; сержант Сергей Сущенко (посмертно); рядовой Игорь Филькин (посмертно).
Обновлено в 21:27
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено в 10:54
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.
Обновлено в 16:23
Политика

Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ

Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью

Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Экономика

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
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