Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричестваКоммерсантъ вчера в 20:56

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.
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Как сообщал
 NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного городского чиновника, отключение электричества произошло из-за пожара на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.
РБК01:11

Подробнее о событии

Мэр Нью-Йорка сообщил о полном восстановлении подачи электроэнергии

РБК01:11

В Нью-Йорке восстановили электроснабжение после серьезной аварии

Коммерсантъ00:36

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

РИА Новостивчера в 22:36

Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена

ТАСС00:38

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 июля

Интерфакс01:30

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

RT на русскомвчера в 22:58

Центр Нью-Йорка был несколько часов обесточен

Эхо Москвы01:31
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Происшествия

ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Спорт

Сборная России обеспечила себе 2 место в медальном зачете в Неаполе

Обновлено в 00:22
Футбол

«Арсенал» готовит трансферное предложение по Николасу Пепе

Агентство TF1 заявило, что лондонский «Арсенал» собирается заплатить 80 млн евро за вингера «Лилля» Николя Пепе.
Обновлено вчера в 17:33
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Спорт

Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Музыка

Представитель Леонтьева опровергла слухи об уходе певца со сцены

Представитель певца опровергла слухи о том, что Валерий Леонтьев решил уйти со сцены.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

В Астраханской области до сентября будет маловодно: как это скажется на популяции рыбы

В Росрыболовстве отмечают, что 2019 год может стать одним из худших для рыбных запасов Волги.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала фигуру в купальнике

Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Футбол

Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Спорт

Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Политика

Более 600 тысяч граждан США отправятся штурмовать «Зону 51»

Организаторы штурма «Зоны 51» предложили бежать как Наруто – персонаж японского мультфильма, который осуществлял спринтерские забеги в полусогнутом состоянии, откидывая руки назад.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Свердловской области из-за таблички Никсону задержали пенсионера

Полицейские задержали в Дегтярске 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он собирался установить табличку 37 президенту США Ричарду Никсону.
Обновлено в 02:10
Футбол

Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере

Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.
Обновлено вчера в 18:34
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
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