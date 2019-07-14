Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричестваКоммерсантъ вчера в 20:56
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Происшествия
ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Футбол
«Арсенал» готовит трансферное предложение по Николасу Пепе
Агентство TF1 заявило, что лондонский «Арсенал» собирается заплатить 80 млн евро за вингера «Лилля» Николя Пепе.
Обновлено вчера в 17:33
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Спорт
Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Музыка
Представитель Леонтьева опровергла слухи об уходе певца со сцены
Представитель певца опровергла слухи о том, что Валерий Леонтьев решил уйти со сцены.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В Астраханской области до сентября будет маловодно: как это скажется на популяции рыбы
В Росрыболовстве отмечают, что 2019 год может стать одним из худших для рыбных запасов Волги.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США
В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля
Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Футбол
Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Более 600 тысяч граждан США отправятся штурмовать «Зону 51»
Организаторы штурма «Зоны 51» предложили бежать как Наруто – персонаж японского мультфильма, который осуществлял спринтерские забеги в полусогнутом состоянии, откидывая руки назад.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Свердловской области из-за таблички Никсону задержали пенсионера
Полицейские задержали в Дегтярске 75-летнего пенсионера Петра Кикилыка за то, что он собирался установить табличку 37 президенту США Ричарду Никсону.
Обновлено в 02:10
Футбол
Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере
Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.
Обновлено вчера в 18:34
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54