с чего всё началось

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News. О неполадках в некоторых частях города стало известно вечером в субботу, 13 июля.

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

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Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

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