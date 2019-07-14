Происшествия
В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентовREGNUM вчера в 21:26
Масштабная авария в центре Нью-Йорка привела к отключению от электросети более 45 тыс. пользователей, остановлено движение метро, служба спасения эвакуирует людей из зданий, сообщает 13 июля телеканал NBC New York.
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Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Футбол
Карпин раскритиковал регламент первенства молодежных команд
Наставник «Ростова» Валерий Карпин подверг критике регламент молодежного первенства.
Обновлено в 06:38
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Космос
НАСА показало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало снимок марсохода Curiosity, который был сделан с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 03:37
Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Футбол
Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»
Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Обновлено в 05:24
Спорт
Тутберидзе сообщила о завершении постановки программ для Загитовой
Тренер Этери Тутберидзе объявила о том, что завершена постановка всех программ на новый сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Обновлено в 04:10
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука
Напомним, как ранее сообщало АБН, это уже не первый скандал на «Белых ночах».
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Общество
Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге
Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону
В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
Обновлено в 05:51
Авто
Автомобиль LADA будущего впервые показали на рендерах
Обновлено в 05:40
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Футбол
На матче «Зенита» с «Тамбовом» ожидают до 45 тысяч зрителей
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Тихвинском районе Ленобласти нашли скелет в сапогах
Обновлено в 06:46
Авто
Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями
Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 50 человек
Число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в Непале выросло до 50, еще 25 человек пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:22