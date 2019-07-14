с чего всё началось

Масштабная авария в центре Нью-Йорка привела к отключению от электросети более 45 тыс. пользователей, остановлено движение метро, служба спасения эвакуирует людей из зданий, сообщает 13 июля телеканал NBC New York.

В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов

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