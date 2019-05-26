Здоровье

В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризациюМИГ-ТВ вчера в 02:12

Волонтёры-медики проходят диспансеризацию. Терапевты обследовали уже порядка 20 человек, большинство из них студенты - будущие врачи. Отметим, с начала мая проходить диспансеризацию можно начиная с 18 лет, а не с 21 года как раньше.
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Диспансеризация завершилась в столице Абхазии

Sputnik Абхазиявчера в 11:20

Смоляне будут проходить диспансеризацию по новым правилам

ГТРК Смоленсквчера в 10:40

В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризацию

МИГ-ТВвчера в 02:12

Диспансеризация в Приморье вышла на новый уровень

Konkurent.ru26 мая в 22:23

Какие медицинские обследования положено пройти пожилым россиянам

Московский Комсомолец26 мая в 12:43
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Политика

Полиция Косова задержала россиянина

Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Политика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Политика

Передвижения опасных грузов засекретят

Перевозчиков, которые возят грузы повышенной опасности, могут освободить от необходимости оформлять специальные разрешения и согласовывать маршруты передвижения.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах

Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика

Аксенов отреагировал на планы Киева сменить статус Керченского пролива

Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости

Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Интернет

В Москве испытали первый квантовый телефон

Обновлено в 08:13
Игры

В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942

Обновлено в 04:20
Происшествия

Замначальника калужского управления Росгвардии попал под следствие

Как отмечают в пресс-службе регионального управления СКР, подполковник полиции, по версии следствия, участвовал через доверенное лицо в работе ООО, осуществляющего деятельность по монтажу и техобслуживанию средств охраны и обеспечения пожарной безопасности зданий.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Ираке

Обновлено в 07:56
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Игры

Авторы The Last of Us: Part 2 готовятся назвать дату релиза игры

Обновлено вчера в 09:16
Политика

В Киеве обвинили Евросоюз в развале экономики Украины

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил ЕС в развале экономики страны.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple

На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Сына бывшего пресс-секретаря ФСБ судят за наркотики

В Москве началось судебное заседание по делу сына бывшего пресс-секретаря ФСБ Александра Здановича, обвиняемого в распространении наркотиков.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
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