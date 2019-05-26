Здоровье
В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризациюМИГ-ТВ вчера в 02:12
Волонтёры-медики проходят диспансеризацию. Терапевты обследовали уже порядка 20 человек, большинство из них студенты - будущие врачи. Отметим, с начала мая проходить диспансеризацию можно начиная с 18 лет, а не с 21 года как раньше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Футбол
Альба: «Барселона» избаловала людей
Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал последние неудачи каталонского клуба, который вылетел в 1/2 финала Лиги чемпионов и проиграл «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено в 00:31
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Космос
«Гирлянда» интернет-спутников Илона Маска попала на видео
Как пишет «Ридус», глава американской компании SpaceX Илон Маск запустил 60 тестовых спутников, которые смогут обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всему миру.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты
Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации
Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено вчера в 07:27
Наука
Как растения запоминают стрессы
Как и все живые существа, растения время от времени переживают разные стрессовые обстоятельства, например, слишком высокую или слишком низкую температуру, нехватку воды и т. д. И, как у всех живых существ, у растений есть механизмы, которые помогают справиться со стрессами.
Обновлено 25 мая в 01:26
Шоу-бизнес
Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз жизни
Алена Водонаева написала заявление в московскую полицию — обращение звезды приняли в ОВД Черемушки.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Экономика
РСА разъяснил практику тарифообразования в ОСАГО
Российский союз автостраховщиков отмечает преобладающий тренд на снижение средних цен на ОСАГО, заявил президент РСА Игорь Юргенс.
Обновлено вчера в 08:28
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству
Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Общество
Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43