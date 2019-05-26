Здоровье

В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризациюМИГ-ТВ вчера в 02:12

Волонтёры-медики проходят диспансеризацию. Терапевты обследовали уже порядка 20 человек, большинство из них студенты - будущие врачи. Отметим, с начала мая проходить диспансеризацию можно начиная с 18 лет, а не с 21 года как раньше.
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«Оплачиваемый день и осмотры каждый год»: челябинцы начали проходить диспансеризацию по-новому

74.ruвчера в 22:00

В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

ИА ЯСИАвчера в 21:49

Какие медицинские обследования положено пройти пожилым россиянам

Московский Комсомолец26 мая в 12:43

Каневские медики проведут всеобщую диспансеризацию населения

Каневские зоривчера в 03:43

Диспансеризация в Приморье вышла на новый уровень

Konkurent.ru26 мая в 22:23

В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризацию

МИГ-ТВвчера в 02:12

Диспансеризацию теперь можно пройти с 18 лет

Официальный сайт Череповца26 мая в 03:00
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Футбол

Альба: «Барселона» избаловала людей

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал последние неудачи каталонского клуба, который вылетел в 1/2 финала Лиги чемпионов и проиграл «Валенсии» (1:2) в финале Кубка Испании.
Обновлено в 00:31
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес

17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку

Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Космос

«Гирлянда» интернет-спутников Илона Маска попала на видео

Как пишет «Ридус», глава американской компании SpaceX Илон Маск запустил 60 тестовых спутников, которые смогут обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всему миру.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты

Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации

Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено вчера в 07:27
Наука

Как растения запоминают стрессы

Как и все живые существа, растения время от времени переживают разные стрессовые обстоятельства, например, слишком высокую или слишком низкую температуру, нехватку воды и т. д. И, как у всех живых существ, у растений есть механизмы, которые помогают справиться со стрессами.
Обновлено 25 мая в 01:26
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз жизни

Алена Водонаева написала заявление в московскую полицию — обращение звезды приняли в ОВД Черемушки.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Экономика

РСА разъяснил практику тарифообразования в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков отмечает преобладающий тренд на снижение средних цен на ОСАГО, заявил президент РСА Игорь Юргенс.
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Политика

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Минобороны хочет ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России предложило ужесточить правила призыва в армию на срочную службу путем изменения процедуры прохождения медицинской комиссии в военкоматах.
Обновлено 26 мая в 21:50
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Общество

Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 6,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
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