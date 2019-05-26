Здоровье

В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризациюМИГ-ТВ вчера в 02:12

Волонтёры-медики проходят диспансеризацию. Терапевты обследовали уже порядка 20 человек, большинство из них студенты - будущие врачи. Отметим, с начала мая проходить диспансеризацию можно начиная с 18 лет, а не с 21 года как раньше.
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Какие медицинские обследования положено пройти пожилым россиянам

Московский Комсомолец26 мая в 12:43

В России утвержден новый порядок профосмотров и диспансеризации

ИА ЯСИАвчера в 21:49

Диспансеризация завершилась в столице Абхазии

Sputnik Абхазиявчера в 11:20

Смоляне будут проходить диспансеризацию по новым правилам

ГТРК Смоленсквчера в 10:40

В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризацию

МИГ-ТВвчера в 02:12

Диспансеризация в Приморье вышла на новый уровень

Konkurent.ru26 мая в 22:23

«Оплачиваемый день и осмотры каждый год»: челябинцы начали проходить диспансеризацию по-новому

74.ruвчера в 22:00
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Происшествия

В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома

Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 02:40
Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Путину доложили, как в России «кошмарят» бизнес

Российские предприниматели не доверяют силовикам, не считают ведение бизнеса в РФ безопасным с точки зрения вероятности необоснованного уголовного преследования, а борьбу с коррупцией называют неэффективной.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок

Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 16:16
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»

Примадонна поинтересовалась у Лизы, не знает ли она средство, позволяющее вернуться в детство, на что девочка немного подумала, а потом посоветовала маме больше радоваться, чтобы быть похожей на ребёнка.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено вчера в 12:27
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Президент Сербии Вучич признал потерю Косово

Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.
Обновлено в 00:06
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
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