Здоровье
В Ноябрьске волонтёры-медики проходят диспансеризациюМИГ-ТВ вчера в 02:12
Волонтёры-медики проходят диспансеризацию. Терапевты обследовали уже порядка 20 человек, большинство из них студенты - будущие врачи. Отметим, с начала мая проходить диспансеризацию можно начиная с 18 лет, а не с 21 года как раньше.
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Происшествия
В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 02:40
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Путину доложили, как в России «кошмарят» бизнес
Российские предприниматели не доверяют силовикам, не считают ведение бизнеса в РФ безопасным с точки зрения вероятности необоснованного уголовного преследования, а борьбу с коррупцией называют неэффективной.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Политика
Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 16:16
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва спела для дочери свой хит «Куда уходит детство»
Примадонна поинтересовалась у Лизы, не знает ли она средство, позволяющее вернуться в детство, на что девочка немного подумала, а потом посоветовала маме больше радоваться, чтобы быть похожей на ребёнка.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено вчера в 12:27
Наука
В Китае показали самый быстрый поезд в мире
Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»
ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Президент Сербии Вучич признал потерю Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.
Обновлено в 00:06
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58