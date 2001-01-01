Общество
В Новосибирске с участием московских инвесторов будет запущен городской открытый колледжКонтинент Сибирь Online 21 апреля в 23:12
Экс-глава управления дополнительного образования новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Чернышов вместе с профильными московскими инвесторами Екатериной Соловьевой, Александром Демидовым и Львом Суратом подали документы на регистрацию Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК).
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Открытие первого негосударственного колледжа анонсировали в Новосибирске
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В Новосибирске с участием московских инвесторов будет запущен городской открытый колледж
Континент Сибирь Online21 апреля в 23:12
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