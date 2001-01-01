В Новосибирске с участием московских инвесторов будет запущен городской открытый колледжКонтинент Сибирь Online 21 апреля в 23:12

Экс-глава управления дополнительного образования новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Чернышов вместе с профильными московскими инвесторами Екатериной Соловьевой, Александром Демидовым и Львом Суратом подали документы на регистрацию Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК).

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