Общество

В Новосибирске с участием московских инвесторов будет запущен городской открытый колледжКонтинент Сибирь Online 21 апреля в 23:12

Экс-глава управления дополнительного образования новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Чернышов вместе с профильными московскими инвесторами Екатериной Соловьевой, Александром Демидовым и Львом Суратом подали документы на регистрацию Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК).
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Открытие первого негосударственного колледжа анонсировали в Новосибирске

Деловой квартал (Новосибирск)22 апреля в 06:24

В Новосибирске с участием московских инвесторов будет запущен городской открытый колледж

Континент Сибирь Online21 апреля в 23:12
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Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Музыка

Умер французский певец Дик Риверc

Обновлено в 08:40
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье

Новосибирец едва не умер из-за порока сердца после похудения на 30 кг

Против своей воли новосибирец потерял еще 20 кг.
Обновлено в 08:50
Спорт

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Обновлено в 06:13
Политика

Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии

На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".
Обновлено в 04:27
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика

Ким Чен Ын приехал во Владивосток

Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 04:00
Общество

Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Обновлено в 06:08
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика

Кремль заявил об отсутствии информации по делу о неуважении к власти

23 апреля стало известно, что житель города Малая Вишера Юрий Картыжев был оштрафован на 30 тыс. руб. из-за того, что опубликовал в интернете две записи с признаками неуважения власти и общества и оскорбления человеческого достоинства.
Обновлено в 06:37
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия

Украинца осудили за попытку контрабанды запчастей для танка «Армата»

Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице

В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Авто

Aston Martin представил самый быстрый в своей истории кабриолет

Дебютировавший как самый быстрый кабриолет, когда-либо сделанный Aston Martin, DBS Superleggera Volante оснащен 5,2-литровым V12 с турбонаддувом мощностью 715 л.с. и с крутящим моментом в 900 Нм.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Футбол

Прошивка поля на стадионе «Динамо» начнется 1 мая

На домашнем стадионе «Динамо» 1 мая начнутся работы по прошивке поля.
Обновлено в 08:09
Происшествия

На Урале глава ГИБДД Чебаркуля уволен после проверки

В Челябинской области руководитель отделения ГИБДД по Чебаркулю уволен по отрицательным основаниям.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы

Обновлено в 07:19
Энергетика

Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу

Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
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