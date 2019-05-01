Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»Интерфакс 04:17

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Молодёжь с абсурдистскими лозунгами прошла по Новосибирску

Новосибирские новости05:55

«Ад наш», «Ы-ы-ыть!» и «Свободу пуськам»: история «Монстрации» в лозунгах

НГС07:30

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Интерфакс04:17

В Новосибирске первомайская «Монстрация» прошла под снегопадом

Эхо Москвы04:30

«Нам хана»: Монстрация собралась на пенсию?

Sibnet.ru08:31

В центре Новосибирска прошла «Монстрация»

РБК Новосибирск03:40

Монстрация-2019 онлайн: ***

НДН.инфовчера в 23:24
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Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено в 09:19
Авто

Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года

Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Названы 5 мешающих похудению привычек

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью

На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Игры

A Plague Tale: Innocence получит поддержку 4K на PS4 Pro и Xbox One X

Издатель Focus Home Interactive и разработчики из Asobo Studio объявили, что A Plague Tale: Innocence получит поддержку 4K-разрешения на PS4 Pro и Xbox One X, а также поддержку фоторежима Nvidia Ansel на PC.
Обновлено в 02:36
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан в юности страдал от депрессии и алкоголизма

Обновлено в 09:30
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика

Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Швеция — Россия 3:1 (2-й период)

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции.
Обновлено в 08:30
Экономика

Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Политика

Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка

30-летняя актриса, которую прославили роли в популярных сериалах канала ТНТ, ждет ребенка.
Обновлено в 09:00
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол

В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

Метро в Каракасе частично приостановило работу

Метро Каракаса из соображений безопасности частично прекратило работу трех линий до последующего уведомления.
Обновлено вчера в 10:21
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показан на первых реальных фото

Сертификацию NCC прошел фитнес-браслет Mi Band 4 Xiaomi. Помимо спецификаций, на сайте NCC имеются и изображения грядущей новинки.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод

Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
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