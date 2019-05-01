Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»Интерфакс 04:17
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Хоккей
«Спартак» не стал продлевать контракты с семью игроками
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» объявил об уходе из команды семерых игроков.
Обновлено в 08:13
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Юрист прокомментировал приговор Ассанжа
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Обновлено в 03:51
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 08:29
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе
Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Реал» достиг договоренности с Эриксеном
В ближайшее время "Реал" проведет переговоры с руководством "Тоттенхэма", чтобы обсудить детали трансфера.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Аналитик рассказал про ответ «Мертвой руки» на ядерный удар США
Военный аналитик Алексей Леонков отметил современное состояние комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».
Обновлено в 04:48
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Игры
Deep Silver напомнила о знаменательных моментах Saints Row: The Third
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Политика
Сторонники КПРФ начали шествие в Москве
В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Общество
В Сеуле осудили собиравших деньги на подъем российского крейсера аферистов
Сеульский суд признал мошенниками и отправил в тюрьму руководителей фирмы, собиравшей деньги на подъем затонувшего в 1905 году российского крейсера "Дмитрий Донской", передает местное агентство Рёнхап.
Обновлено в 07:22
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00