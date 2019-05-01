Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»Интерфакс 04:17
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Путешествия
Названы самые интересные города России для поездок в майские праздники
Названы города России, где в майские праздники пройдут самые интересные и масштабные мероприятия.
Обновлено в 06:56
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Авто
Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии
Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Хоккей
Локтионов стал игроком «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на один сезон с нападающий Андреем Локтионовым.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Депутат Анохин поддержал лишение Максима Резника депутатского мандата
Депутат петербургского Заксобрания готов выступить за лишение депутатского мандата Максима Резника, которого задержали на первомайском шествии оппозиции на Невском проспекте.
Обновлено в 09:02
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Общество
Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции
Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 09:08
Общество
Новый японский император Нарухито вступил на престол
В Японии прошла церемония интронизации нового императора страны Нарухито, сообщает NHK.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды
Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост.
Обновлено в 10:16
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко
Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14