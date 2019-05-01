Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»Московский Комсомолец 04:51
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала. Основным лозунгом, который был на баннере, было «Нам хана», другой гласил «Городу нужны мы, а не эта тряпка».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Футбол
Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше
Обновлено в 18:01
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено в 11:09
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Политика
Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле
Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»
Обновлено в 15:00
Кино
Актеры «Теории большого взрыва» попрощались с сериалом
Обновлено в 18:20
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Культура
Анимационная премия «Мультимир» открыла голосование на своем сайте
Российская индустриальная премия в сфере анимации и лицензирования "Мультимир" открыла голосование за любимый мультфильм, мультсериал, персонажа и песню, сообщили в среду в пресс-службе одноименного фестиваля.
Обновлено в 06:39
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Культура
Мужские и женские части тела в кино: красивые, волнующие, страшные! (Raseef22, Ливан) (Raseef22)
Предполагается, отношение к обнаженным частям тела обусловлено религиозными предписаниями и культурой.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Армия и оружие
Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим
Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Хоккей
Агент Павла Дацюка рассказал о будущем хоккеиста
Обновлено в 12:21
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53