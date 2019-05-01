Общество

В Новосибирске прошла «Монстрация»Московский Комсомолец 04:51

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала. Основным лозунгом, который был на баннере, было «Нам хана», другой гласил «Городу нужны мы, а не эта тряпка».
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Нам хана: как монстранты сменили в Новосибирске красную тряпку

Сибкрай.ru10:42

Монстрация-2019: «Как бы вот…»

VN.RU05:18

Молодёжь с абсурдистскими лозунгами прошла по Новосибирску

Новосибирские новости05:55

В Новосибирске первомайская «Монстрация» прошла под снегопадом

Эхо Москвы04:30

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Интерфакс04:17

«Ад наш», «Ы-ы-ыть!» и «Свободу пуськам»: история «Монстрации» в лозунгах

НГС07:30

В центре Новосибирска прошла «Монстрация»

РБК Новосибирск03:40
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Политика

Помпео обвинил Россию в предотвращении бегства Мадуро из Венесуэлы

Обновлено в 00:41
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Футбол

Клопп: не знаю, способен ли «Ливерпуль» играть лучше

Обновлено в 18:01
Здоровье

Куриные лапки полезны для защиты от гипертонии и других болезней

Обновлено в 07:47
Культура

Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено в 11:09
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Политика

Мадуро признал необходимость «исправления ошибок» в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро на первомайской демонстрации заявил о намерении принять "план", чтобы "исправить ошибки", передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:11
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в бою

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»

Обновлено в 15:00
Кино

Актеры «Теории большого взрыва» попрощались с сериалом

Обновлено в 18:20
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Культура

Анимационная премия «Мультимир» открыла голосование на своем сайте

Российская индустриальная премия в сфере анимации и лицензирования "Мультимир" открыла голосование за любимый мультфильм, мультсериал, персонажа и песню, сообщили в среду в пресс-службе одноименного фестиваля.
Обновлено в 06:39
Общество

За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев

Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Культура

Мужские и женские части тела в кино: красивые, волнующие, страшные! (Raseef22, Ливан) (Raseef22)

Предполагается, отношение к обнаженным частям тела обусловлено религиозными предписаниями и культурой.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР

Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Наука

Российские физики смогли структурировать вещество, используя только лазерные импульсы

Обновлено вчера в 06:28
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Хоккей

Агент Павла Дацюка рассказал о будущем хоккеиста

Обновлено в 12:21
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
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