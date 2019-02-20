В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники МешалкинаИзвестия 01:58

Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас мужчина задержан. Спецгруппа поджидала его сегодня с утра на рабочем месте.

с чего всё началось

В Новосибирске задержали заместителя руководителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина. Его подозревают в хищении более 1,3 млрд рублей, передает «Интерфакс» в среду, 20 февраля.

В Новосибирске по делу о хищении задержан замглавы клиники Мешалкина

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Происшествия Родители избитых детей устроили самосуд над пятиклассником в Приморье Родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми.

Технологии «ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.

Происшествия Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.

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Происшествия В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.

Политика Назван размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов Как сообщило издание De Morgen, пенсии в размере от 425 до 1275 евро (от 31,6 тысячи рублей до 95 тысяч рублей) бывшим солдатам Третьего рейха и их потомкам выплачивает Германия, которая взяла на себя обязательства потерпевшего поражение в войне государства, которое в 1941 году декретам Гитлера гарантировало своим солдатам денежные выплаты за "лояльность, верность и послушание".

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Авто АвтоВАЗ планирует поставлять свои автомобили в Иран «АвтоВАЗ собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран», — сказал Кладов.

Армия и оружие Гиперзвуковую ракету Brahmos-2 создадут и испытают к 2024 году Она займет максимум пять лет. Испытательный пуск может состояться в конце 2023 — начале 2024 года", — рассказал собеседник агентства.

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Происшествия В Челябинске инспектор ГИБДД перевел через дорогу хромую собаку Инспектор ГИБДД остановил движение на улице Новороссийской, чтобы дорогу могла перейти хромая собака.

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Транспорт В России разработали новый ГОСТ с требованиями к уличным реагентам В России готовится новый ГОСТ с требованиями к противогололедным реагентам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство транспорта.

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Технологии Пользователи жалуются на сбой в работе Skype Сервис Downdetector, отслеживающий перебои в работе популярных интернет-сервисов, сообщил о проблемах доступа к мессенджеру Skype.

Здоровье В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее.