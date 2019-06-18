Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейсРоссийская газета 00:41
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, в результате борт вылетел спустя полтора часа.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.РИА Новости00:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто
В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana
Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Тульский Минздрав проверяет подлинность документов обиженного пациента
Как пояснил нашему изданию источник в региональном минздраве, в настоящее время также проводится проверка подлинности документов, по которым пациент хотел получить медицинскую помощь.
Обновлено в 05:02
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Здоровье
ФСИН запустила акцию «Марафон здоровья»
Акцию «Марафон здоровья» для заключённых официально запустило руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вместе с Минздравом.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Авто
Lada занимает первую строчку по запросам в Google
Недавно проведённые исследования показали, что лидирующие позиции по запросам в поисковиках у россиян уверенно держит автомобиль марки Lada.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
Херсли покинет СКА и перейдёт в другой клуб КХЛ
Шведский защитник Патрик Херсли не станет подписывать новое соглашение с питерским СКА, при этом он продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщил представляющий интересы игрока агент Глеб Чистяков.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Футбол
Колосков прокомментировал арест Платини
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Обновлено в 05:57
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом В России призывают создать механизм по выведению из эксплуатации автомобилей, автобусов и грузовиков с неэкологичным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика
Совфед назвал слова Зеленского про Крым нарушением суверенитета РФ
Представитель Совфеда России прокомментировал заготовленные президентом Украины Владимиром Зеленским первые слова для главы РФ Владимира Путина, передает ФАН.
Обновлено в 04:06
Наука
В Казахстане обнаружили поселение саков
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Кино
Фильм дебютанта Акопова «Бык» получил главный приз «Кинотавра»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получила картина Бориса Акопова "Бык".
Обновлено 16 июня в 16:11
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12