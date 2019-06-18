Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейсРоссийская газета 00:41

Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, в результате борт вылетел спустя полтора часа.
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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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