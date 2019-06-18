Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетомREGNUM 02:00

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Инцидент произошел 17 июня в аэропорту "Толмачёво" перед вылетом лайнера компании AZUR Аіr в Паттайю.
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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

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"Мы не полетим!": Пассажиры в Новосибирске в панике покинули самолёт, который долго не могли завести

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ТАССвчера в 23:23

«Не посыпется в воздухе» – перепуганные новосибирцы покинули самолёт

Сиб.фмвчера в 13:18
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
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Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
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«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
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Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган

Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
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Еще три загса в Москве начали регистрировать браки с иностранцами

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Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки

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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
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Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году

Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
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Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
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Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
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Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
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ОАК планирует поставить Чили семь Бе-200 в 2020 году

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить российские самолеты-амфибии Бе-200 в Чили в 2020 году, количество поставляемых воздушных судов увеличилось с пяти до семи, сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.
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