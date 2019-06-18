В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетомREGNUM 02:00

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Инцидент произошел 17 июня в аэропорту "Толмачёво" перед вылетом лайнера компании AZUR Аіr в Паттайю.

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

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