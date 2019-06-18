Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетомREGNUM 02:00
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24». Инцидент произошел 17 июня в аэропорту "Толмачёво" перед вылетом лайнера компании AZUR Аіr в Паттайю.
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«Мы выходим!»: в новосибирском Толмачево перепуганные пассажиры отказались лететь на самолете в Паттайю
КП - Новосибирсквчера в 21:11
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