В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии. К сожалению, есть жертвы. Все необходимые службы края будут задействованы для оказания помощи людям.

К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки. ДТП случилось у поселка Верхнебаканского под Новороссийском около 10 часов вечера. Напомним, в автобусе находился 41 человек, включая водителя.

В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом

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