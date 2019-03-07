Политика
В Новороссийске задержали несколько граждан СШАИзвестия вчера в 15:36
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США. Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам.
— Мария Захарова, российский дипломатТелеканал 360° вчера в 18:45
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В Новороссийске рассказали о задержанных американских мормонах: «Работали бесплатно»
Московский Комсомолец07:51
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Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-«тунеядцах»
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Футбол
Неймар назвал «не разбирающимися в футболе» судей матча «ПСЖ» с «МЮ»
Неймар назвал позором судейство ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «МЮ», в котором французский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:3. По мнению бразильского нападающего, работавшие на матче арбитры не разбираются в футболе.
Обновлено в 01:55
Футбол
Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»
Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта.
Обновлено в 11:01
Политика
Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.
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Великобритания объявила об изменениях в условиях получения визы инвестора типа Tier 1, говорится в документе Министерства внутренних дел (.pdf).
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Политика
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Обновлено в 10:05
Энергетика
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли
«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Политика
В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Политика
Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта
«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия с 01:01 мск 8 марта», — говорится в сообщении в Telegram.
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Авто
Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.
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Армия и оружие
В Минобороны переданы семь новых боевых вертолетов
В Ростове-на-дону на заводе "Роствертол" завершилась процедура передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов.
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Политика
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Финансы
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Американские БТР примерили облик российских танков
Вероятнее всего, американские бронемашины играют роль российских танков Т-72.
Обновлено в 09:41
Общество
Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram
Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51