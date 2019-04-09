Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршруткахИзвестия 06:03

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
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Пенсионерам отменили льготы на проезд в Новокузнецке

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Обновлено в 05:56
Общество

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Исключение из Налогового кодекса весельных и моторных лодок с двигателем менее 5 л. с. является лишь технической корректировкой и на деле не ведет к обложению их транспортным налогом.
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Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир

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В Генпрокуратуре назвали основную причину авиакатастроф в России

Основной причиной авиакатастроф в России в 2018 году стал ненадлежащий уровень подготовки пилотов.
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Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
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