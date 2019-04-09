Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршруткахИзвестия 06:03
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
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Слишком много стресса: в Новокузнецке частные маршрутчики отменят льготу для пенсионеров
ВашГород.рувчера в 01:38
Частные перевозчики в Новокузнецке отменяют льготу для пенсионеров
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