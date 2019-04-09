В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршруткахИзвестия 06:03

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

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