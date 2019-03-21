Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматическое оружиеРосбалт вчера в 23:14
В Новой Зеландии запретили полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки, сообщает пресс-служба правительства страны. Как заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, кабинет министров в понедельник согласился с необходимостью внести изменения в законодательство.
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Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии.
— Джасинда Ардерн, новозеландский политикКомсомольская правда вчера в 23:30
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В Новой Зеландии запретили продавать штурмовые винтовки после «бойни» в мечетях
Газета.Ruвчера в 22:33
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»
Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия
На центральной станции римского метро опять сломался эскалатор
Barberini — одна из центральных станций римского метро, и выход из строя одного из эскалаторов привел к некоторым затруднениям для пассажиров.
Обновлено в 07:46
Интернет
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Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.
Обновлено в 07:09
Транспорт
Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД
Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Спорт
Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018
Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Спорт
Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Политика
В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Кино
Роман «Сердце Пармы» Алексея Иванова превратят в полнометражный фильм
Режиссёром полнометражной экранизации «Сердца Пармы» выступит Антон Мегердичев, а в прокат выйдет при поддержке телеканала «Россия 1».
Обновлено в 05:52
Финансы
Сбербанк прогнозирует укрепление курса рубля сегодня до 63.50
Решение ФРС повысит спрос на рисковые активы Федеральная резервная систему США смягчила риторику, как и ожидали аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
Обновлено в 07:33
Хоккей
«Сочи» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
Хоккейный клуб "Сочи" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2018/19 Робертом Росеном, сообщается на официальном сайте черноморской команды.
Обновлено в 03:27
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Наука
Темную материю хотят ловить сверхпроводящими нанопроводами
Сверхпроводящие нанопровода могут использоваться в качестве детектора частиц все еще гипотетической темной материи, если их поместить в среду с особыми параметрами — говорят ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые с коллегами из Массачусетского технологического института уже изготовили прототип нового детектора.
Обновлено в 07:47
Политика
В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В работе онлайн-сервисов МВД произошел сбой
В работе онлайн-сервисов Министерства внутренних дел (МВД) произошел сбой.
Обновлено в 08:21
Общество
Железнодорожный мост через Амур соединили Россия и Китай
Пекин / AbsolutTV.ru / Новости / Российская сторона завершила работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из ЕОА в Китай, написано на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 03:06
Футбол
Икарди проведет первую с февраля тренировку с «Интером»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди впервые с 13 февраля примет участие в тренировке с командой.
Обновлено в 07:13
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного на выборах Президент назначил Андрея Владимировича Чибиса.
Обновлено в 04:52
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Игры
Аркада Castle Crashers Remastered выйдет на Switch и PS4, а студия создаёт новую игру
Студия The Behemoth объявила о том, что Castle Crashers Remastered выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch этим летом.
Обновлено в 08:07