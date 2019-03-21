Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Читать в источнике
Оценить14
Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии.
— Джасинда Ардерн, новозеландский политикКомсомольская правда вчера в 23:30
с чего всё началось
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о готовящемся запрете на полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки военного образца, сообщает Reuters.Ведомостивчера в 23:18
Подробнее о событии
Показать все источники
В Новой Зеландии запретили продавать штурмовые винтовки после «бойни» в мечетях
Газета.Ruвчера в 22:33
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
Обновлено в 02:01
Общество
Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан
В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Спорт
Тарасова и Морозов стали вторыми на чемпионате мира в парном катании
Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.
Обновлено в 05:14
Интернет
Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта
Компания Google разместила на стартовой странице поисковика интерактивный дудл, посвященный дню рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который отмечается 21 марта.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области
Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Транспорт
Медведев включил ВСМ «Екатеринбург — Челябинск» в приоритеты РЖД
Как следует из документа, на строительство ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском в 2019-2025 годах планируется потратить 402 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В НАТО заявили о подготовке к росту числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к увеличениюкл российских ядерных ракет на территории Европы.
Обновлено в 04:26
Экономика
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Рост консолидированной выручки составил 4,3% - до 335,549 млрд руб.
Обновлено в 04:51
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
«Адскую молотилку» заметили в Лондоне
«Государственные испытания ЗСУ «Деривация-ПВО» с артсистемой калибра 57 мм должны были быть завершены в ноябре 2018 года», - говорится в информационном сообщении издания.
Обновлено вчера в 03:04
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
В Сети появился первый долгожданный трейлер нового фильма от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), которому критики прочат огромный успех.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Политика
СМИ сообщили о намерении Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено в 03:37
Экономика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Политика
Гаагский трибунал приговорил Караджича к пожизненному сроку
Обновлено вчера в 11:48
Авто
Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto
Обновлено вчера в 10:30
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова
Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Полиция Бали застрелила двух россиян
Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.
Обновлено вчера в 11:05