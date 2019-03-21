В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07

с чего всё началось

Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

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