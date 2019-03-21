В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07

с чего всё началось

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

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Происшествия Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате в Солнечном Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате поселка Солнечное Курортного района.

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Шоу-бизнес Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".

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Космос Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию» Объект, напоминающий тело человека, сфотографировал на Марсе аппарат Opportunity.