Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о готовящемся запрете на полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки военного образца, сообщает Reuters.Ведомостивчера в 23:18
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Новая Зеландия запретит продажу штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия
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В Новой Зеландии запретили продавать штурмовые винтовки после «бойни» в мечетях
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