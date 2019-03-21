Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о готовящемся запрете на полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки военного образца, сообщает
 Reuters.
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