В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Политика Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых» Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Общество В России предложили вернуть сезонный перевод времени Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Происшествия В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге Улицу Антонова-Овсеенко затапливает не в первый раз – хотя бы раз в год она оказывалась под водой из-за проблем с ливневками или коммунальных аварий.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Общество В Москве ожидается снег с дождем Температура воздуха в Москве 21 марта прогреется до +5°С, сообщает Гидрометцентр России.

Интернет Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.

Происшествия В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Происшествия Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Общество Названы самые трудолюбивые регионы России В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.

Общество Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.

Экономика Минфин изменит требования к банкам, выдающим гарантии для контрактов На портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, который должен внести изменения в постановление правительства от 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Армия и оружие США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.

Экономика «Макфа» выйдет на рынок Великобритании с инновационными макаронами Компания «Макфа» представила свою новую продукцию на выставке The International Food and Drink Event в Великобритании, сообщает РИА «Новости».

Путешествия Эксперты выяснили, куда чаще всего летают родители с младенцами Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по стране – в 86% случаев.

Происшествия На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Армия и оружие Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили 21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).

Спорт Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.