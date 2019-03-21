Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовкиВести.Ru вчера в 23:07
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новая Зеландия запретит продажу штурмовых винтовок и полуавтоматического оружия
Интерфаксвчера в 23:23
В Новой Зеландии запретили продавать штурмовые винтовки после «бойни» в мечетях
Газета.Ruвчера в 22:33
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
В Крыму назвали санкции Украины против России «лаем Моськи»
Санкции, введенные Украиной против России, являются мелочью, на которую не следует обращать внимание.
Обновлено в 00:37
Общество
В России предложили вернуть сезонный перевод времени
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев.
Обновлено 19 марта в 04:49
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Воронеже коммунальная авария привела к потопу на окружной дороге
Улицу Антонова-Овсеенко затапливает не в первый раз – хотя бы раз в год она оказывалась под водой из-за проблем с ливневками или коммунальных аварий.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
В Москве ожидается снег с дождем
Температура воздуха в Москве 21 марта прогреется до +5°С, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 01:47
Хоккей
Евгений Кузнецов забросил сотую шайбу в НХЛ
Обновлено вчера в 23:58
Интернет
Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер
Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:05
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:31
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Экономика
Минфин изменит требования к банкам, выдающим гарантии для контрактов
На портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, который должен внести изменения в постановление правительства от 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие
США перепроверят пилотов ВВС после катастроф Boeing в Эфиопии
После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ВВС США решили проверить подготовку пилотов, которые управляют крупными грузовыми и военно-транспортными самолетами.
Обновлено в 00:43
Политика
СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
«Макфа» выйдет на рынок Великобритании с инновационными макаронами
Компания «Макфа» представила свою новую продукцию на выставке The International Food and Drink Event в Великобритании, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:02
Путешествия
Эксперты выяснили, куда чаще всего летают родители с младенцами
Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по стране – в 86% случаев.
Обновлено в 00:03
Происшествия
На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие
Жесть в Японском море. Как советские подводники авианосец таранили
21 марта 1984 года в Японском море судьба свела советскую подводную лодку К-314 и американский авианосец USS Kitty Hawk («Китти Хок»).
Обновлено вчера в 17:08
Спорт
Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в японском Сайтаме.
Обновлено вчера в 11:32
Наука
Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00